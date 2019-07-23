Шибалов: победу на «Шелковом пути» мне предсказали шаманы

Пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов, выигравший в международном ралли-рейде «Шелковый путь», признался, что успех ему предвидели шаманы.

По его словам, в Иркутской области в свободное время он заезжал к шаманам, которые «нагадали победу команде».

«Если это на самом деле так, то придется поверить в эти чудеса. Потому что в какой-то степени кажется, что это сказка», — сказал Шибалов в интервью «Матч ТВ».

Также он добавил, что следующая его цель — победа в «Дакаре».

Напомним, на прошлой неделе экипаж Шибалова одержал победу на ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Гонка началась 6 июля в Иркутске. Ее маршрут составлял 3 500 километров. Завершилось ралли в китайском Дуньхуане.