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В Нижегородской области Роспотребнадзор арестовал 0,5 тонны сыра из-за антисанитарии

19:21, 22.07.2019
В Нижегородской области Роспотребнадзор арестовал 0,5 тонны сыра из-за антисанитарии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Нижегородское управление Роспотребнадзора провело проверку работы предприятия Воротынского района области. В результате производство было временно приостановлено, а ведомство арестовало 0,5 тонны продукции.

Причиной проверки послужили сюжеты ряда местных телекомпаний, сообщает пресс-служба управления.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

Отобранные пробы изучаются в лаборатории Роспотребнадзора. Материалы проверки ведомство планирует предоставить в суд для решения о временной приостановке деятельности предприятия.

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