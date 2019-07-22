В Нижегородской области Роспотребнадзор арестовал 0,5 тонны сыра из-за антисанитарии
Нижегородское управление Роспотребнадзора провело проверку работы предприятия Воротынского района области. В результате производство было временно приостановлено, а ведомство арестовало 0,5 тонны продукции.
Причиной проверки послужили сюжеты ряда местных телекомпаний, сообщает пресс-служба управления.
«В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства», — говорится в сообщении.
Отобранные пробы изучаются в лаборатории Роспотребнадзора. Материалы проверки ведомство планирует предоставить в суд для решения о временной приостановке деятельности предприятия.ОбществоВластьПромышленностьАгропром
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