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На «Территории смыслов» волонтер из Нижнекамска в составе всероссийской команды выиграла грант в 2,5 млн рублей

18:40, 22.07.2019
На «Территории смыслов» волонтер из Нижнекамска в составе всероссийской команды выиграла грант в 2,5 млн рублей
Фото: скриншот видео youtube.com

Активистка из Нижнекамска Кристина Котелова в составе всероссийской команды разрабатывает сайт Место встречи.рф, на котором люди смогут оставлять заявки на создание зон отдыха в российских городах.

Эту идею команда презентовала на форуме «Территория смыслов» в Подмосковье. Волонтеры по итогам форума выиграли грант на осуществление своего проекта в размере 2,5 млн рублей, сообщает телеканал «НТР 24».

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане создали Межведомственный совет по развитию волонтерства.

Общество Татарстан
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