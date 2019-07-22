На «Территории смыслов» волонтер из Нижнекамска в составе всероссийской команды выиграла грант в 2,5 млн рублей

Активистка из Нижнекамска Кристина Котелова в составе всероссийской команды разрабатывает сайт Место встречи.рф, на котором люди смогут оставлять заявки на создание зон отдыха в российских городах.

Эту идею команда презентовала на форуме «Территория смыслов» в Подмосковье. Волонтеры по итогам форума выиграли грант на осуществление своего проекта в размере 2,5 млн рублей, сообщает телеканал «НТР 24».

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане создали Межведомственный совет по развитию волонтерства.