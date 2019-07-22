Россельхознадзор опроверг информацию об ужесточении норм провоза овощей и фруктов

В Россельхознадзоре рассказали, что нормы провоза цветов, фруктов, овощей и другой продукции для обычных граждан не изменились. Новые правила касаются укрепления нормативно-правовой базы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах провоза через границу цветов, фруктов, овощей и другой продукции с высоким фитосанитарным риском.

Согласно им, с 19 августа ужесточат правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу: можно будет взять с собой не более пяти килограммов плодов, а также не более трех букетов.

По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, эти правила действуют еще с июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии, передает «РИА Новости».

Юлия Мелано отметила, что для обычных граждан ничего не поменялось.