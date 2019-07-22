В России начнут действовать новые правила провоза фруктов и овощей через границу

С 19 августа текущего года в России будут ужесточены правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу страны. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 кг овощей и фруктов, а также не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.

Чтобы провезти более объемные грузы, необходимо оформить сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты. В противном случае вся продукция будет возвращена обратно или уничтожена.

Новые правила будут распространены на все виды транспорта, в том числе водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Напомним, ранее Россия продлила нулевую пошлину на ввоз в Россию пяти категорий сельхозпродукции из Молдавии до 31 декабря, куда входят овощи, фрукты и ягоды, консервированные овощи, натуральные виноградные вина, включая крепленые вина.