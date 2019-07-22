Госдума рассмотрит законопроект об общероссийской Минуте молчания 22 июня

В Государственную думу поступил законопроект о введении общефедеральной Минуты молчания в день начала Великой Отечественной войны 22 июня.

Авторами законопроекта выступают депутаты от всех фракций (Игорь Лебедев, Николай Коломейцев, Михаил Емельянов) во главе с Ириной Яровой («Единая Россия»). Минуту молчания предлагается проводить в 12.15 мск. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на Советский Союз.

— Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, — указано в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается, что он дополнит уже существующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Документ размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года памяти и славы в 2020 году.

