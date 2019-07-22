И.о. гендиректора «Корпорации экспорта Республики Татарстан» стала Ирина Чувина

Исполняющим обязанности генерального директора АО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» назначена Ирина Чувина. На этом посту Чувина сменила Дмитрия Сиротина, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».



Ранее Ирина Чувина занимала должность финансового директора «Корпорации экспорта Республики Татарстан».

АО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» создано в результате преобразования ГУП «Агентство по развитию международного сотрудничества при кабинете министров Республики Татарстан». Компания занимается содействием предприятиям-экспортерам Республики Татарстан по продвижению продукции на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья, а также регионов России.

В апреле этого года на Форуме по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса для малых сельхозпроизводителей в Казани Дмитрий Сиротин назвал главные причины, которые препятствуют выходу МСБ в Китай. По его словам, основная проблема заключается в том, что фермеры и небольшие частные хозяйства «не попадают в цену».

