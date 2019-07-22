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И.о. гендиректора «Корпорации экспорта Республики Татарстан» стала Ирина Чувина

12:23, 22.07.2019
И.о. гендиректора «Корпорации экспорта Республики Татарстан» стала Ирина Чувина
Фото: tatarexport.ru

Исполняющим обязанности генерального директора АО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» назначена Ирина Чувина. На этом посту Чувина сменила Дмитрия Сиротина, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Ранее Ирина Чувина занимала должность финансового директора «Корпорации экспорта Республики Татарстан».

АО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» создано в результате преобразования ГУП «Агентство по развитию международного сотрудничества при кабинете министров Республики Татарстан». Компания занимается содействием предприятиям-экспортерам Республики Татарстан по продвижению продукции на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья, а также регионов России.

В апреле этого года на Форуме по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса для малых сельхозпроизводителей в Казани Дмитрий Сиротин назвал главные причины, которые препятствуют выходу МСБ в Китай. По его словам, основная проблема заключается в том, что фермеры и небольшие частные хозяйства «не попадают в цену».

Бизнес Татарстан
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