Рушания Бильгильдеева хочет вернуть в школы Татарстана обязательный татарский язык

Фото: Инна Серова

Право и обязанность изучать в школах Татарстана родной татарский язык намерена положить в основу своей предвыборной кампании кандидат от «Справедливой России» в депутаты Госсовета РТ Рушания Бильгильдеева. Об этом она сообщила на пресс-конференции, проходящей в отеле «Ногай».

По словам ее коллеги по партии Юлии Файзрахмановой, необходимо не ввести «обязаловку, как раньше», а начать преподавание на качественно ином уровне. Бильгильдеева пояснила, что одна из главных причин отказа от обязательного татарского — низкое качество подготовки учителей, и уточнила, что начинать надо с разработки программы подготовки преподавательского состава и с пересмотра программы преподавания языка в школе.

Ранее «Реальное время» писало, что президент Татарстана просил имамов поддержать татарский язык.