С 24 июля МФЦ Татарстана начнут принимать заявления избирателей, голосующих не по месту прописки

Послезавтра татарстанские МФЦ начнут прием заявлений у граждан, которые будут голосовать на выборах в Госсовет РТ 8 сентября по месту пребывания. Заявления будут принимать во всех офисах «Мои документы» с 24 июля по 4 сентября.



Чтобы заявление приняли, надо будет предъявить паспорт сотрудникам МФЦ, а если он сдан для замены — временное удостоверение личности. Гражданам, которые не зарегистрированы по месту жительства на территории России, но зарегистрированы по месту пребывания на территории Татарстана до 6 июня 2019 года, при подаче заявления надо предъявить свидетельство о регистрации.

Специалисты МФЦ помогут заявителям определить номер и адрес наиболее удобного избирательного участка в зависимости от того, где они будут находиться в день голосования, и составить заявление. Следует учесть, что подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения гражданин имеет право только один раз.

Обратиться в офисы «Мои документы» можно с 7.00 до 20.00. В настоящее время в РТ действует 57 многофункциональных центров.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва.