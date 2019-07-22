В обновленной стратегии-2030 ожидаемая продолжительность жизни казанцев вырастет до 80 лет

В Стратегию социально-экономического развития Казани до 2030 года внесут изменения. Это связано с тем, что продолжительность жизни и ВТП на душу населения превысили ожидания. Об этом стало на деловом понедельнике в мэрии Казани.



По словам председателя Комитета экономического развития Артура Валиахметова, ожидаемая продолжительность жизни горожан достигла 75,5 года при плане 74,1 года. К 2030 году показатель должен достичь 80 лет.



Также стоит отметить, что валовый территориальный продукт (ВТП) Казани составил более 615 тыс. рублей на душу населения при плане на 2018 год в 584 тыс. рублей.

Долю спортивных горожан к 2030 году предполагается довести до 63%.

Вместе с тем коррективы связаны и с повышением пенсионного возраста, принятием новых «майских указов» президента РФ Владимира Путина до 2024 года.



Казанцы также могут внести свои предложения в Стратегию социально-экономического развития столицы Татарстана до 2030 года. Для этого они могут оставить свои предложения на портале kzn.ru.

Ранее в Госсовете РТ рассказали о мерах, принимаемых для увеличения средней продолжительности жизни до 80 лет. В частности, планируется довести до 100-процентного охват населения РТ профилактическими медицинскими осмотрами и повысить доступность медицинской помощи в сельской местности.

