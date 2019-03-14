В Госсовете РТ рассказали о мерах, принимаемых для увеличения средней продолжительности жизни до 80 лет

Задача увеличить среднюю продолжительность жизни татарстанцев до 80 лет, а коэффициент продолжительности здорового образа жизни до 67 лет, ставится Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года после внесения изменений. Об этом сообщил замминистра экономики РТ Олег Пелевин.

С целью достижения этой задачи, в частности, планируется довести до 100-процентного охват населения РТ профилактическими медицинскими осмотрами и повышение доступности медицинской помощи в сельской местности.

Ранее российские и иностранные эксперты ООН сообщили, что средняя продолжительность жизни людей в 2017 году выросла на 22 года по сравнению с 1950 годом.