Башкирия оказалась лидером среди регионов России по числу самоубийств в рядах правоохранительных органов

Республика Башкортостан заняла первое место в России по числу случаев суицида среди сотрудников правоохранительных органов за 2018 год.

Всего за прошлый год известно о 50 самоубийствах в рядах правоохранительных органов, 10 из них пришлись на Башкирию. Для сравнения, в Московской области, которая занимает второе место по этому показателю в России, произошло четыре случая суицида в 2018 году, сообщает «Медуза».

Стоит также отметить, что с 2010 по 2017 годы общее число самоубийств в Башкирии снизилось почти вдвое, с 1 627 до 877.

Ежегодно в России, по разным данным, кончают жизнь самоубийством от 50 до 400 полицейских.