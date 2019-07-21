В Энгельсе загорелась старая городская свалка
На южной окраине Энгельса (Саратовская область) напротив поселка Пробуждение загорелась городская свалка.
Как сообщили в областном главке МЧС, на месте работает пять единиц техники от администрации Энгельса.
В региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) уточнили, что охрана обнаружила задымление около 5.30 (4.30 мск) на краю полигона.
«Предположительно, причиной стали действия третьих лиц на старой свалке, расположенной рядом с картой полигона» — сообщил представитель регионального оператора.
По его словам, опасности масштабного возгорания карты полигона для захоронения ТКО нет. Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс работает в штатном режиме, передает «РИА Новости».
Ранее больше двух недель потребовалось саратовским властям, чтобы потушить мусорный полигон в Волжском районе области.
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