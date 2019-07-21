В Энгельсе загорелась старая городская свалка

На южной окраине Энгельса (Саратовская область) напротив поселка Пробуждение загорелась городская свалка.

Как сообщили в областном главке МЧС, на месте работает пять единиц техники от администрации Энгельса.

В региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) уточнили, что охрана обнаружила задымление около 5.30 (4.30 мск) на краю полигона.

«Предположительно, причиной стали действия третьих лиц на старой свалке, расположенной рядом с картой полигона» — сообщил представитель регионального оператора.

По его словам, опасности масштабного возгорания карты полигона для захоронения ТКО нет. Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс работает в штатном режиме, передает «РИА Новости».

Ранее больше двух недель потребовалось саратовским властям, чтобы потушить мусорный полигон в Волжском районе области.

