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KPMG: одним из итогов эмбарго стал рост цен на продукты

14:54, 09.07.2019
KPMG: одним из итогов эмбарго стал рост цен на продукты
Фото: publicdomainpictures.net

В августе этого продуктовому эмбарго исполняется пять лет. Одни из его итогов аналитики консалтинговой компании KPMG назвали рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты.

Больше всего за пять лет с 2013 года в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). При этом выросла цена и на продукты, которых и до 2014 года в России производилось много: пшеничная мука (25%), макароны (34%), подсолнечное масло (35%).

Единственным значимым продуктом, цены на который за пять лет практически не изменились является картофель, пишет РБК.

Напомним, в конце июня правительство РФ приняло постановление, согласно которому продовольственное эмбарго будет продлено на 2020 год в ответ на санкции, в том числе для стран ЕС, США, Украины.

ОбществоАналитика
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