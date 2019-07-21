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На Украине началось голосование на выборах в Верховную раду IX созыва

08:24, 21.07.2019
На Украине началось голосование на выборах в Верховную раду IX созыва
Фото: pixabay.com

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Участки будут открыты с 8 до 20 часов (совпадает с мск). В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса (225 человек) предстоит избрать по партийным спискам, другую половину — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Голосование не проводится на территории Донбасса и в России. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, в результате 7-10 млн украинцев не смогут участвовать в выборах, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в «день тишины» на Украине в полицию поступило почти 280 заявлений о нарушениях.

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