В Нижнем Новгороде все чаще останавливаются bleisure-путешественники

В России становятся все более популярными bleisure-путешествия, сочетание командировки и отдыха.

Слово переводится как business (бизнес) и leisure (досуг). Сотрудник, который отправляется в командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в городе, чтобы в том числе там отдохнуть. Нижний Новгород — один из городов страны, в котором деловые путешественники часто задерживаются на выходные. Интерес к городу вырос на 160%.

Одна из причин роста популярности такого формата — концентрация на рынке труда поколения миллениалов (люди, которые родились после 1981 года). Именно они стараются объединять работу и личную жизнь. Некоторые зарубежные корпорации, которые работают в России, внедряют такой формат в качестве поощрения. Наиболее часто продлевают свои командировки по России представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики.

Среди самых популярных городов России, где задерживаются деловые путешественники, — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, сообщает агентство делового туризма «Аэроклуб».

Напомним, ранее «Яндекс» назвал самые популярные у казанцев туристические направления.