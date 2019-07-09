«Яндекс» назвал самые популярные у казанцев туристические направления

У жителей Казани в топ-15 популярных городов и курортов России входят Сочи, Москва и Санкт-Петербург, которые занимают в рейтинге три первые строчки.

Топ самых популярных российских городов и курортов замыкают Йошкар-Ола, Соль-Илецк и Алушта.

Исследование составлено на основе туристических запросов за июнь, сообщают аналитики «Яндекс.Путешествий».

Что касается выездного туризма, то самый популярный вариант для жителей Казани — Турция. В пятерке самых востребованных также Италия, Испания, Греция и Грузия. Рейтинг самых популярных заграничных направлений замыкают Таиланд, Германия и Черногория. Примечательно, что интерес к путешествиям в Казани на 14% выше, чем в среднем в других городах-миллионниках.

Напомним, ранее Казань заняла второе место среди популярных городов России для поездок.

