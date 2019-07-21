Новости происшествий

07:17 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Уфе на берегу сбросного канала нашли детские вещи, водолазы несколько часов искали тело

06:34, 21.07.2019
В Уфе на берегу сбросного канала нашли детские вещи, водолазы несколько часов искали тело
Фото: vk.com/ufa_ss112

Вечером 20 июля от очевидца поступило сообщение, что на берегу сбросного канала по ул. Г. Мушникова в Уфе обнаружены детские вещи.

Место не оборудовано для купания. Поиски на территории прибрежной части не привели к результатам, на место были направлены водолазы, которые вели поиски несколько часов. Тело не обнаружено, сегодня работы будут продолжены. Предположительно, идет поиск 13-летнего мальчика. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Ранее в Альметьевске рыбаки вытащили из воды двух школьников, которые чуть не утонули в необорудованном пруду.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров