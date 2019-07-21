В Уфе на берегу сбросного канала нашли детские вещи, водолазы несколько часов искали тело

Вечером 20 июля от очевидца поступило сообщение, что на берегу сбросного канала по ул. Г. Мушникова в Уфе обнаружены детские вещи.

Место не оборудовано для купания. Поиски на территории прибрежной части не привели к результатам, на место были направлены водолазы, которые вели поиски несколько часов. Тело не обнаружено, сегодня работы будут продолжены. Предположительно, идет поиск 13-летнего мальчика. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Ранее в Альметьевске рыбаки вытащили из воды двух школьников, которые чуть не утонули в необорудованном пруду.

