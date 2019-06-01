В Альметьевске рыбаки спасли двух тонущих в пруду школьников

В Альметьевске рыбаки вытащили из воды двух школьников, которые чуть не утонули в необорудованном пруду. Инцидент произошел накануне Дня защиты детей, 31 мая, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

32-летние Александр Попов и Игорь Бадеев услышали крики о помощи со стороны пруда. Бадеев прыгнул в пруд, достал из воды 9-летнего мальчика и передал его приятелю. Потом со дна он вытащил второго ребенка.

Мужчины оказали второклассникам первую помощь. Детей доставили в больницу, после чего они были отпущены домой.

За проявленный героизм Попова и Бадеева представят к государственным наградам.

Напомним, ранее в Казани на пожаре в многоэтажном доме спасли 11 человек.