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В «день тишины» на Украине в полицию поступило почти 280 заявлений о нарушениях

19:22, 20.07.2019

Национальная полиция Украины получила около 280 сообщений о нарушениях в «день тишины» перед досрочными выборами в Верховную раду, связанных с избирательным законодательством. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Фацевич.

По его словам, наибольшее число сообщений о нарушениях зафиксировано в Одесской, Донецкой и Запорожской областях.

Фацевич также уточнил, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией — 226 фактов, и подкупом избирателей — пять фактов, передает пресс-служба ведомства.

Замглавы Национальной полиции Украины добавил, что следственными подразделениями по этим эпизодам открыто девять уголовных дел.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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