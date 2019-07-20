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«Уфа» на своем поле уступила «Краснодару», выигрывая в два мяча

16:12, 20.07.2019
«Уфа» на своем поле уступила «Краснодару», выигрывая в два мяча
Фото: скриншот vk.com/ufafc

Футболисты «Уфы» проиграли «Краснодару» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара». У хозяев отличились Кэтэлин Карп (29-я минута) и Джемал Табидзе (40-я). Краснодарцы ответили голами Юнеса Намли (49-я) и Тонни де Вилены (73-я), еще один мяч в собственные ворота отправил Табидзе (86-я).

«Краснодар» в следующем туре 27 июля сыграет против «Сочи», а «Уфа» в этот же день дома примет самарские «Крылья Советов».

Напомним, что в первом туре «Уфа» на выезде проиграла «Уралу».

СпортФутбол Башкортостан
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