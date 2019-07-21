Самыми распространенными авто в России оказались машины отечественного, японского и корейского производства

Наибольшую долю в автопарке России заняли автомобили отечественного, японского и корейского производства.

На начало 2019 года в стране зарегистрировано 16 485 438 авто российских марок. Второе место занимают автомобили из Японии (8 629 947 авто). Далее в списке следуют автомобили, произведенные в Корее, — 4 621 760 авто.

За ними идут немецкие машины — 4 387 702 единиц. В топ-5 самых распространенных автомобилей в России вошли также машины американского производства — 3 136 898 авто.

Кроме того, в автопарке России значительная доля приходится на французские, чешские, китайские, украинские, шведские, британские и итальянские автомобили.

Наименьшую долю в автопарке России, согласно данным «Автостат инфо», занимают испанские, румынские и индийские машины.



Всего по состоянию на начало текущего года в России насчитывался 42 027 641 легковой автомобиль.

Отметим, что наиболее популярными автомобилями с пробегом в возрасте до трех лет в России являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris.

