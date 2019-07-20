В Уфе полицейские изъяли 500 литров спирта у местного жителя, продававшего его на улице

Полицейские Уфы изъяли 500 литров этилового спирта, который местный житель незаконно продавал на улице.

По предварительным данным, уфимец реализовывал алкогольную продукцию прямо из салона своего автомобиля на Интернациональной улице без необходимой лицензии.

В машине 36-летнего мужчины спиртосодержащую продукцию в полиэтиленовых баллонах объемом пять литров. Всего сотрудниками полиции изъята спиртосодержащая жидкость общим объемом 500 литров.

По факту незаконной продажи спиртосодержащей продукции в крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Ранее в Уфе полиция задержала грузовик, перевозивший насвай под видом бананов.

