В Уфе полиция задержала грузовик, перевозивший насвай под видом бананов

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Полицейские в центре Уфы задержали грузовик, в котором обнаружили 225 килограммов насвая, перевозимого под видом бананов.



Оперативники установили, что 29-летний безработный уроженец Пермского края перевозил насвай в разные точки города.



«В настоящее время вся изъятая партия общим весом более 225 килограммов направлена на экспертизу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают грузоотправителя и получателя вредного для здоровья товара», — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.



По предварительным данным, никотиносодержащая смесь предназначалась для оптового и розничного распространения на территории Уфы. В арендованном злоумышленником гараже изъяли мешок с еще 38 килограммами табачной смеси.



Задержанный молодой человек по факту оптовой или розничной продажи насвая привлечен к административной ответственности.



Ранее депутаты Башкирии предложили увеличить в 10 раз штрафы за торговлю насваем.

