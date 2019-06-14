В Уфе полиция задержала грузовик, перевозивший насвай под видом бананов
Полицейские в центре Уфы задержали грузовик, в котором обнаружили 225 килограммов насвая, перевозимого под видом бананов.
Оперативники установили, что 29-летний безработный уроженец Пермского края перевозил насвай в разные точки города.
«В настоящее время вся изъятая партия общим весом более 225 килограммов направлена на экспертизу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают грузоотправителя и получателя вредного для здоровья товара», — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По предварительным данным, никотиносодержащая смесь предназначалась для оптового и розничного распространения на территории Уфы. В арендованном злоумышленником гараже изъяли мешок с еще 38 килограммами табачной смеси.
Задержанный молодой человек по факту оптовой или розничной продажи насвая привлечен к административной ответственности.
Ранее депутаты Башкирии предложили увеличить в 10 раз штрафы за торговлю насваем.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым