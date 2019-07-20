МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 21 июля

По информации Гидрометцентра Татарстана, днем и вечером 21 июля на территории республики местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с.

О погодных условиях предупреждает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в шутку предложил назначить в республике «ответственного за жаркое лето».

«Ничек сезгэ хэзерге жэй? Как погода? Надо бы назначить ответственного за жаркое лето!» — написал он в Instagram под роликом по мотивам стихотворения Шауката Галиева «Тэмле жэй» («Вкусное лето»).

