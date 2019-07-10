Минниханов в шутку заявил, что в Татарстане надо назначить ответственного за жаркое лето

Президент Татарстана Рустам Минниханов в шутку предложил назначить в республике «ответственного за жаркое лето».

«Ничек сезгэ хэзерге жэй? Как погода? Надо бы назначить ответственного за жаркое лето!» — написал он в Instagram под роликом по мотивам стихотворения Шауката Галиева «Тэмле жэй» («Вкусное лето»).

Напомним, 10 июля в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдут дожди, на востоке местами сильный дождь. В отдельных районах возможна гроза. Местами ожидается порывистый ветер до 15—20 м/с. Днем воздух прогреется до 20—25°С.

Завтра, по данным Гидрометцентра РТ, ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—18 м/с.