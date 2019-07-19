Росгидромет составил список городов с самым загрязненным воздухом

Росгидромет по итогам 2018 года включил 22 российских города в список населенных пунктов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Всего в этих городах проживает 5,1 млн человек.

В перечень вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Два города — Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область), которые входили в список 2017 года, в новый перечень не вошли связи со снижением уровня загрязнения воздуха.

В Росгидромете отметили, что все наиболее загрязненные города расположены в азиатской части России. Здесь сформированы неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растет, передает RT.

Ранее Greenpeace опубликовала топ-15 российских городов по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота. В первую десятку вошли Нижний Новгород, Уфа и Казань.