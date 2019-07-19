Роскачество разработало рекомендации по выбору сезонных ягод
Специалисты Роскачества совместно с Ягодным союзом разработали рекомендации по выбору сезонных ягод.
По словам экспертов, свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листочкам, гладкой упругой поверхности плодов, их равномерной окраске, которая является показателем спелости ягоды.
При этом не стоит ориентироваться на общепринятые сроки созревания, так как не все ягоды могут созревать в одно время.
Также потребителю стоит помнить, что в любой торговой точке должны быть в наличии накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод. Кроме того, у продавцов должна быть медицинская книжка и договор аренды торгового места.
Эксперты также указывают на то, что оптимальным является охлаждение ягод сразу после сбора урожая. Затем их предпочтительно хранить, перевозить и продавать при температуре от +2 до +6 градусов, говорится в рекомендациях Роскачества.
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