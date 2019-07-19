Роскачество разработало рекомендации по выбору сезонных ягод

Специалисты Роскачества совместно с Ягодным союзом разработали рекомендации по выбору сезонных ягод.

По словам экспертов, свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листочкам, гладкой упругой поверхности плодов, их равномерной окраске, которая является показателем спелости ягоды.

При этом не стоит ориентироваться на общепринятые сроки созревания, так как не все ягоды могут созревать в одно время.

Также потребителю стоит помнить, что в любой торговой точке должны быть в наличии накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод. Кроме того, у продавцов должна быть медицинская книжка и договор аренды торгового места.

Эксперты также указывают на то, что оптимальным является охлаждение ягод сразу после сбора урожая. Затем их предпочтительно хранить, перевозить и продавать при температуре от +2 до +6 градусов, говорится в рекомендациях Роскачества.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбирать сочный и зрелый арбуз.

