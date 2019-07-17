В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать арбуз

Специалисты Роскачества дали основные рекомендации по выбору сочного и зрелого арбуза.

При покупке арбуза в первую очередь необходимо определиться с местом покупки, советуют в ведомстве. Так, у продавца должны быть необходимые документы, в том числе информация, указывающая источник поступления товара и подтверждающая качество и безопасность реализуемой продукции.

Спелость арбуза следует определять по стуку. Так, если звук глухой, то арбуз перезрел, если звонкий — не вызрел до конца. Поэтому важно, чтобы звук был гулким и напоминающим вибрацию, говорится в сообщении Роскачества.

Отмечается, что цвет и форма, а также сухой хвостик на вкус ягоды не влияют. При этом корочка арбуза не должна блестеть. Если она глянцевая, то, вероятно, арбуз неспелый, так как при созревании корочка становится более матовой.

Также на арбузе должно быть «земляное пятно» ярко-желтого цвета — это признак, что ягода была собрана вовремя.

Особое внимание специалисты рекомендуют обращать на белые семечки. Это является признаком нитратов или результатом попыток вывести арбуз без косточек.

Напомним, ранее Роскачество рассказало, как выбрать мясо для шашлыка.