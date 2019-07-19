«Ростех» впервые выпустит облигации на 100 млрд рублей

Входящая в структуру «Ростеха» компания «РТ-финанс» планирует первый выпуск облигаций на Московской бирже. С его помощью предполагается привлечь до 100 млрд рублей.

Из этих денег госкорпорация планирует потратить около 30 млрд рублей на медицинские комплектации вертолетов «Ансат» и Ми-8, производимые Казанским вертолетным заводом, пишут «Ведомости».

Часть привлеченных денег «Ростех» намерен направить на создание российского лайнера МС-21. Также средства могут пойти на инвестпрограммы КАМАЗа.

Напомним, что сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обсуждал инвестпрограммы челнинского автогиганта с замминистра финансов РФ Андреем Ивановым.