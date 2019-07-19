Дебиторку «Сувар Девелопмент» на 15,8 млн оценили в 167 тысяч рублей
Конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» Иван Кондратьев опубликовал отчет по определению рыночной стоимости прав требования (дебиторской задолженности), принадлежащих должнику.
Объектом оценки были права требования на 15 799 953,28 рублей. Среди дебиторов — ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк». Рыночная стоимость дебиторки, согласно отчету, - 167 512 рублей. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Напомним, ранее дебиторскую задолженность «Сувар Девелопмент» на общую сумму 2,67 млрд оценили в 378 млн рублей.
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