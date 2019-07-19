Замглавы МИД РФ: тема винных санкций закрыта

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва не будет вводить санкции против Грузии. Тема запрета на ввоз вина и минеральных вод закрыта, подчеркнул он.

«Президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами и, как было им особо отмечено, «уважением к грузинскому народу», — заявил замминистра в интервью «РИА Новости».

Он считает, что запрет на полеты в Грузию не является санкционной мерой. Он введен временно, пока в стране не исчезнет угроза безопасности российских граждан.

Напомним, что после массовых волнений в Грузии и антироссийских демонстраций президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в эту страну. Обсуждался и ввод запрета на поставки грузинского вина. Однако предложения по санкциям пресек сам глава государства.