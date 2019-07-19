На выборы в Госсовет РТ зарегистрировали 269 кандидатов

На выборы депутатов Государственного совета Татарстана шестого созыва выдвинуты 296 кандидатов, из них зарегистрированы 269 кандидатов. Об этом сообщили на 70-м заседании ЦИК РТ.

По одномандатным избирательным округам зарегистрированы 138 кандидатов. По республиканскому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов от трех политических партий — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» — 131 кандидат. Утратили статус выдвижения шесть кандидатов.

Представление документов для регистрации продлится до 24 июля.

Также на заседании ЦИК была утверждена форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код).

Напомним, как стартовала регистрацию списков кандидатов в депутаты Госсовета РТ на ближайшие выборы — читайте в материале «Реального времени».

Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.