В Татарстане на ремонт 9 км дорог планируют потратить 280,6 млн рублей

«Главтатдортранс» разметил три заявки на ремонт дорог в Татарстане. На ремонт 9,1 км дорог планируется выделить 280,6 млн рублей.

Так, до 19 августа 2021 года нужно капитально отремонтировать 5,3 км дороги М-7 «Волга», участок Шадки — Сауш — Шармаши в Тюлячинском районе. Максимальная цена контракта — 188 073 310 рублей.

Согласно документам следующей закупки, до 24 августа 2020 года предстоит отремонтировать 1,5 км дороги Морты — Сосновый Юраш в Елабужском районе. Максимальная цена контракта — 27 740 732 рубля.

В документах третьей закупки указано, что до 15 июля 2020 года нужно отремонтировать 2,3 км дороги Мамадыш — Кукмор в Кукморском районе. Максимальная цена контракта — 64 846 288 рублей. Источник финансирования во всех трех закупках — бюджет Татарстана.

Напомним, ранее «Волго-Вятскуправтодор» объявил тендер на ремонт участка трассы Казань — Оренбург на территории Татарстана. Начальная цена контракта составляет 208 млн рублей.

