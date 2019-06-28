ЦБ сообщил о снижении ставок по ипотеке

По итогам мая 2019 года средневзвешенная ставка по ипотеке в России в сравнении с апрелем снизилась с 10,56 до 10,54%.

Всего за январь — май общий объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе — мае 2019 года составил 1,05 трлн рублей. За это время было выдано 478 тысяч кредитов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Банка России.

Ранее сообщалось, что Татарстан и Нижегородская область вошли в топ-10 регионов с самой недоступной ипотекой. По подсчетам аналитиков, в Татарстане на ежемесячный платеж по ипотеке у среднего жителя будет уходить 66% зарплаты. В Нижегородской области дела обстоят еще хуже: там на платеж будет уходить 66,2% зарплаты.