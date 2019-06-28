Новости недвижимости

22:06 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

ЦБ сообщил о снижении ставок по ипотеке

21:59, 28.06.2019
ЦБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Фото: ldpr.ru

По итогам мая 2019 года средневзвешенная ставка по ипотеке в России в сравнении с апрелем снизилась с 10,56 до 10,54%.

Всего за январь — май общий объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе — мае 2019 года составил 1,05 трлн рублей. За это время было выдано 478 тысяч кредитов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Банка России.

Ранее сообщалось, что Татарстан и Нижегородская область вошли в топ-10 регионов с самой недоступной ипотекой. По подсчетам аналитиков, в Татарстане на ежемесячный платеж по ипотеке у среднего жителя будет уходить 66% зарплаты. В Нижегородской области дела обстоят еще хуже: там на платеж будет уходить 66,2% зарплаты.

НедвижимостьЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров