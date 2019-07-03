Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.

Указанным семьям будут выделять по 450 тыс. рублей на погашение обязательств по ипотеке. Если задолженность меньше этой суммы, то оставшаяся часть будет направлена на погашение процентов, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, что законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов был внесен в Госдуму РФ 6 мая.