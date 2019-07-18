В Уфе за 20 млн рублей установят шесть камер фиксации нарушений ПДД

Центр организации и проведения конкурсных процедур Уфы разместил закупку на «установку видеосистем автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД на улично-дорожной сети Уфы».

Максимальная цена контракта — 19 999 896,84 рубля. Часть средств (19 399 899,93 рубля) выделяется из бюджета Башкирии, часть (599 996,91 рубля) — из бюджета Уфы. Работы нужно завершить к 15 сентября 2019 года. Три камеры появятся на Затонском шоссе, еще три — на пр. Октября. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало обзор наиболее интересных тендеров Башкирии.