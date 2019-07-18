Мэрия обменяет под «Банк Казани» землю на Дубравной на участок в центре

Исполком Казани постановил изъять у «Банка Казани» земельный участок на улице Дубравной. Взамен кредитной организации будет предоставлен сопоставимый участок в центре города.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, площадь участка, принадлежащего банку, составляет 3 595 кв. м. Земля включена в состав особо охраняемой природной территории местного значения — городского леса «Лебяжье», говорится в документе. Участок изымается «для муниципальных нужд».

Взамен же «Банк Казани» получит 3 230 кв. м земли на пустыре недалеко от здания Арбитражного суда Татарстана на улице Островского.