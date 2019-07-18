По количеству миллиардеров Москва уступила только Нью-Йорку и Гонконгу

Москва заняла третье место в мировом рейтинге городов, по количеству проживающих в них долларовых миллиардеров. Исследование компании Savills показало, что в российской столице зарегистрирован 71 миллиардер.

Москва уступает по этому показателю Нью-Йорку (85) и Гонконгу (79). При этом по уровню цен на сверхдорогую недвижимость столица РФ занимает только девятое место. Этот показатель составляет $2,5 тысячи за 1 квадратный фут. За последние пять лет цены на недвижимость в Москве упали на 13%, говорится в исследовании.

В десятку наиболее населенных миллиардерами городов мира также входят Пекин (61), Лондон (55), Шанхай (45), Сан-Франциско (42), Шэньчжэнь (39), Сеул (38) и Мумбаи (37). Таким образом, почти половину топ-10 с учетом Гонконга составляют города Китая.

По ценам на недвижимость «ультра-премиум» Москва уступает Гонконгу, Токио, Лондону, Нью-Йорку, Сиднею, Шанхаю, Сан-Франциско и Парижу.

Напомним, что самую дорогую квартиру столицы в здании на месте гостиницы «Москва» продают за 3,6 млрд рублей. При этом оппозиционер Алексей Навальный утверждал, что схожие апартаменты в этом же здании стоят около 5 млрд рублей и принадлежат главе «Ростеха» Сергею Чемезову.