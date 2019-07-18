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ФАС предложила продать грузовые вагоны РЖД за 150 млрд рублей

13:41, 18.07.2019
ФАС предложила продать грузовые вагоны РЖД за 150 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила вывести РЖД с конкурентного рынка грузовых перевозок. Ведомство считает, что компания может выручить более 150 млрд рублей от продажи вагонов.

Кроме продажи ФАС видит выход в аренде вагонного парка. Служба считает, что сейчас присутствие РЖД на рынке перевозок ограничивает конкуренцию.

Глава ведомства Игорь Артемьев направил письмо с соответствующими предложениями министру финансов Антону Силуанову, пишет РБК.

«Считаем целесообразным сократить присутствие РЖД в конкурентных сегментах рынка железнодорожных перевозок и сконцентрироваться на вопросах развития инфраструктуры», — цитирует издание письмо чиновника.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ не дал РЖД выплатить дивиденды имуществом. Компания намеревалась расплатиться с акционером (единственный акционер компании — российское государство) в том числе недвижимостью и пассажирскими вагонами.

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