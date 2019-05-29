Минфин не дал РЖД выплатить дивиденды имуществом

Минфин РФ выступил резко против предложения ОАО «РЖД» выплатить дивиденды имуществом. Принятие решения советом директоров госкомпании было сорвано.

Как пишет «Коммерсант», Бюджетный кодекс не позволяет рассматривать неденежные выплаты как доходы бюджета.

Собрание совета директоров РЖД прошло 27 мая. На нем планировалось принять решение по дивидендам. Но из-за споров в правительстве этот пункт так и не был согласован.

Ранее в проекте директивы по голосованию рекомендовалось поддержать выплату дивидендов по итогам 2018 года движимым и недвижимым имуществом. Предлагалось, что РЖД передаст в бюджет имущество на 20 млрд рублей, в том числе объекты, которые используют прокуратура и полиция, ряд активов в Сочи, а также пассажирские вагоны на 12 млрд рублей.