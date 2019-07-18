Совхоз «Рощинский» из Башкирии планирует закупить специй на 4,7 млн рублей

Совхоз «Рощинский» (Стерлитамакский район Башкирии) разместил заявку на закупку специй и добавок.

Максимальная цена контракта — 4 732 631,50 рубля. Поставить товар нужно в течение трех рабочих дней с момента поступления заявки исполнителю. Всего нужно поставить 4,7 тонны 33 видов специй. Например, среди них смесь пряностей для ветчины, смесь для гриля, смесь пряностей для маринада и другие. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

Кроме того, совхоз разместил заявку на покупку свиной черевы. Максимальная цена контракта — 2 724 451,20 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Башкирии рассчитывают завершить приватизацию совхоза «Рощинский» до конца года.