В Казани задержан подозреваемый в заказном убийстве гендиректора «Водоканала» 2004 года
В столице Татарстана задержали подозреваемого в резонансном убийстве 2004 года. В причастности к расстрелу гендиректора КУП «Водоканал» Григория Арутюнова подозревают его бывшего коллегу Ирека Ганеева, директора казанского агентства недвижимости «Ташар» и компании «Ремстройсервис-КП».
По данным источников «Реального времени», Ганеев уже был подозреваемым в этом деле, но еще в 2005 году его преследование было прекращено за отсутствием состава преступления. В июле 2019-го по ходатайству силовиков, Советский суд Казани признал постановление о прекращении дела Ганеева незаконным, после чего Следком отменил его.
С новым обвинением в свой адрес бизнесмен Ганеев не согласен. Следователи намерены просить суд о его аресте.
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