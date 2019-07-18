Управляющий обанкротившегося ООО «Чулпан» не смог продать Porsche Macan за 2,3 млн рублей

Конкурсный управляющий татарстанского ООО «Чулпан» отчитался о проведении торгов при продаже части имущества обанкротившейся компании. Реализовать Porsche Macan не удалось из-за отсутствия заявок.

Согласно опубликованному отчету, белый Audi Q7 2012 года выпуска ушел по начальной цене в 1,2 млн рублей. А вот коричневым Porsche Macan 2014 года за 2,3 млн рублей никто не заинтересовался.

Аукцион проводился 17 июля, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Чулпан» зарегистрировано в 2002 году в Высокогорском районе Татарстана. Основным видом деятельности является торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Уставный капитал компании составляет 10,3 млн рублей. 18 февраля 2019 года компания признана банкротом.