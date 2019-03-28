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В Татарстане управляющий ООО «Чулпан» выставил на продажу Audi Q7 и Porsche Macan за 3,5 млн рублей

17:09, 28.03.2019 1
В Татарстане управляющий ООО «Чулпан» выставил на продажу Audi Q7 и Porsche Macan за 3,5 млн рублей
Фото: wikipedia.org / Herranderssvensson

Конкурсный управляющий ООО «Чулпан» сообщил о торгах по продаже автомобилей, принадлежащих компании. В сумме начальная цена Audi Q7 и Porsche Macan составляет около 3,5 млн рублей.

Согласно сообщению, на аукцион выставляется Audi Q7 2012 года выпуска. Машина оценивается в 1,2 млн рублей. Стоимость Porsche Macan 2014 года составляет 2,3 млн рублей. Оба транспортных средства находятся в залоге ООО «Барс Тендер».

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Чулпан» зарегистрировано в 2002 году в Высокогорском районе Татарстана. Основным видом деятельности является торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Уставный капитал компании составляет 10,3 млн рублей. 18 февраля 2019 года компания признана банкротом.

Бизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:13
    Хорошая реклама, чтобы продать дороже
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