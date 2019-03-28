В Татарстане управляющий ООО «Чулпан» выставил на продажу Audi Q7 и Porsche Macan за 3,5 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Чулпан» сообщил о торгах по продаже автомобилей, принадлежащих компании. В сумме начальная цена Audi Q7 и Porsche Macan составляет около 3,5 млн рублей.

Согласно сообщению, на аукцион выставляется Audi Q7 2012 года выпуска. Машина оценивается в 1,2 млн рублей. Стоимость Porsche Macan 2014 года составляет 2,3 млн рублей. Оба транспортных средства находятся в залоге ООО «Барс Тендер».

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Чулпан» зарегистрировано в 2002 году в Высокогорском районе Татарстана. Основным видом деятельности является торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Уставный капитал компании составляет 10,3 млн рублей. 18 февраля 2019 года компания признана банкротом.