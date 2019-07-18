Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 63,4 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке 62,87 руб./долл. Торги проходили в узком диапазоне на фоне отсутствия значимых событий на рынке. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) всего на сумму 10,19 млрд рублей. Общий объем предложения составлял 20 млрд рублей. Спрос достиг 26,86 млрд рублей, средневзвешенная доходность составила 7,41% годовых.

Вчера Банк России опубликовал обзор банковского сектора. Прибыль банков по итогам первой половины 2019 г. составила 1,005 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше, в январе — июне 2018 г. их прибыль составила 634 млрд рублей. Прибыль показали 365 банков, убыток — 99, доля убыточных кредитных организаций снизилась с 28 до 21%. Чуть менее половины общей прибыли приходится на Сбербанк. Его чистая прибыль за первое полугодие составила 444,2 млрд рублей, это на 11,7% больше, чем в январе — июне 2018 г. По итогам 2018 г. прибыль банков составила 1,3 трлн рублей, что в 1,7 раза превысило показатель 2017 г. Результат мог бы быть еще выше, если бы не показатели санируемых банков, отмечал ЦБ. Без них прибыль банковского сектора в прошлом году достигла 1,9 трлн рублей.

Сегодня будет опубликован еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США. Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует курс USD/RUB на сегодня 62,60—63,40.