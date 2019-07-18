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Минтранс РФ установил размер штрафа за неоплату проезда по платной трассе

08:19, 18.07.2019
Минтранс РФ установил размер штрафа за неоплату проезда по платной трассе
Фото: pixabay.com

Штраф за неоплаченный проезд по платным автодорогам составит от 2,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс РФ.

Согласно документу, постановление будет вынесено в течение пяти дней с момента нарушения. За этот срок необходимо самостоятельно и без последствий оплатить задолженность.

Санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда freeflow, пишет «Коммерсант».

В настоящее время документ поступил на согласование в правительство РФ.

Напомним, ранее в Минтрансе заявили, что строительство трассы платной автодороги Москва — Казань целесообразнее реконструкции М-7 «Волга».

ОбществоВласть
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