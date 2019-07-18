Минтранс РФ установил размер штрафа за неоплату проезда по платной трассе

Штраф за неоплаченный проезд по платным автодорогам составит от 2,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс РФ.

Согласно документу, постановление будет вынесено в течение пяти дней с момента нарушения. За этот срок необходимо самостоятельно и без последствий оплатить задолженность.

Санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда freeflow, пишет «Коммерсант».

В настоящее время документ поступил на согласование в правительство РФ.

Напомним, ранее в Минтрансе заявили, что строительство трассы платной автодороги Москва — Казань целесообразнее реконструкции М-7 «Волга».