«Яндекс» определил самые популярные футбольные клубы в России

Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России согласно запросам пользователей в поисковой системе «Яндекса».

«Спартак» стал самым популярным клубом в 59 субъектах страны из 85. На втором месте идет петербургский «Зенит», его поддерживают сильнее остальных клубов в 14 субъектах. Московский ЦСКА — третий по количеству болельщиков по стране. В Северной Осетии его поддерживают активнее всего.

Остальные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), по данным «Яндекса», лидируют по популярности в тех российских субъектах, которые они представляют. Например, за казанский «Рубин» больше всего болеют в Татарстане, а «Уфу» наиболее активно поддерживают в Башкирии.