Минниханов ознакомился с планами по развитию предприятия «Челны-хлеб»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил предприятие «Челны-хлеб», расположенное в Набережных Челнах.

В частности, президент РТ осмотрел хлебный цех и цех по производству сушек и баранок. Кроме того, Минниханов ознакомился со строительством нового цеха по производству и заморозке хлебобулочных полуфабрикатов.

Затем Рустаму Минниханову представили видео о деятельности компании «Челны-хлеб». В частности, было рассказано о планах по дальнейшему развитию предприятия и реализации продукции, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов принял участие в запуске завода строительной химии Boerner в ОЭЗ «Алабуга».

