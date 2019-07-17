Секретарь Госсовета РТ пообещала помочь с решением жилищного вопроса и обеспечением лекарствами

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина провела прием граждан. Она обсудила с посетителями вопросы обеспечения детей лекарствами и пообещала помочь в решении жилищных проблем.

Жительница Кукмора пожаловалась Мавриной на невозможность получить необходимое лекарство на льготной основе. Ее 16-летний сын имеет диагнозы ДЦП и эпилепсия.

«Сын долгое время принимал одно лекарство, но оно дало тяжелый побочный эффект. Врач РКБ назначил новое — более безопасное. Но оказалось, что получить его по льготе невозможно: с начала года это удалось только один раз. Льготный рецепт нам не выписывают», — рассказала заявительница. Полная стоимость нового препарата составляет 4,5 тысячи рублей за месячный курс.

Секретарь Госсовета РТ пообещала разобраться в ситуации. Маврина назвала проблему «техническими неувязками» и заявила, что в целом проблема обеспечения лекарствами уже решена.

Многодетная семья из Буинска рассказала о невозможности реализовать сертификат на получение жилья. Строящийся по соципотеке дом не успеют построить к сроку истечения жилищного сертификата.

Маврина также заверила, что разберется в ситуации. В случае необходимости может помочь получить от органов местных властей документ, который подтвердит отсутствие возможности приобретения квартиры в Буинске. С этой справкой можно выбрать жилье в другом районе или получить соципотеку.

Такая справка дает право выбора жилья в другом районе республики или на приобретение квартиры по программе соципотеки с использованием средств жилищного сертификата.

Напомним, что сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о намерении Кремля поторопить Минздрав с решением проблемы обеспечения детей лекарствами, не сертифицированными в РФ.